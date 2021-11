A causa dell’allagamento provocato dalle intense precipitazioni, sono state provvisoriamente chiuse al traffico le strade statali 121 «Catanese», in territorio comunale di Roccapalumba (Palermo) e 189 «Della Valle del Platani», in prossimità del bivio Manganaro. Il personale di Anas sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

© Riproduzione riservata