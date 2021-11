Eutanasia, docente catanese non fu istigata al suicidio

Assolto perché il fatto non sussiste. Si tratta della sentenza pronunciata dal Gup di Catania, Marina Rizza, nell’ambito dell’inchiesta che ha visto come imputato Emilio Coveri, presidente dell’associazione Exit-Italia, accusato di istigazione al suicidio per il ricorso all’eutanasia nel 2019 in Svizzera dell’insegnante di 47 anni di Paternò Alessandra Giordano. La Procura etnea rappresentata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto Angelo Brugaletta, che aveva chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione, valuterà se appellare la sentenza dopo il deposito delle motivazione, previste entro i prossimi 90 giorni. Nel procedimento si erano costituite come parti civili la madre, la sorella e tre fratelli della donna, rappresentate dagli avvocati Giuseppe Camonita, Marco Tringali e Francesco Pantaleo; anche quest’ultimi prima di procedere all’appello attendono la pubblicazione delle motivazioni .

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata