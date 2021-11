Calci e pugni per un cellulare, ragazzino finisce in ospedale a Comiso

Due ragazzi quattordicenni di Comiso sono stati aggrediti intorno alle 14, in piazza Majorana a Comiso, da un gruppo di bulletti alla fermata del bus. I ragazzi stavano rientrando a casa da scuola con il pullman che collega Ragusa a Comiso. Presi di mira da un gruppetto di giovani pressocché coetanei di origine straniera, i due sono stati aggrediti a calci e pugni.

Volevano prender loro i telefoni cellulari, e sono riusciti a sottrarne uno. Entrambi i giovani aggrediti, sono stati assistiti al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Per uno dei ragazzi la prognosi è di pochi giorni; per l’altro ragazzo la situazione è un po' più complessa e la prognosi verrà resa nota quando verranno completati gli accertamenti.

La Polizia intervenuta sul posto, è già sulle tracce degli aggressori. La sindaca di Comiso Maria Rita Schembari, il 5 novembre scorso in un incontro istituzionale con giunta e consiglio comunale, aveva rappresentato al sottosegretario agli Interni Ivan Scalfarotto in visita al comune, la preoccupazione per la recrudescenza di episodi di microcriminalità nel territorio ipparino.

