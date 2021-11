Giornalisti, si rinnova l'Ordine in Sicilia: Roberto Gueli nuovo presidente

Roberto Gueli, vicedirettore nazionale Tgr Rai, è il nuovo presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Gueli, 53 anni, è stato eletto nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale, che si è svolta questa mattina nella sede dell'Ordine, in via Bernini a Palermo.

Gueli succede a Giulio Francese. "Da oggi non sono più il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia - ha commentato il presidente uscente - Lascio in buone mani, quelle di Roberto Gueli, che ho sostenuto con forza alle elezioni e che ha tutte le carte in regola per fare un eccellente lavoro. Al suo fianco una squadra affidabile, a cominciare dal vicepresidente, Salvino Li Castri, che è stato mio prezioso vice, a cui non mancano esperienza e competenza. E il segretario Daniele Ditta, giovane ma esperto, essendo già già stato un rigoroso presidente dei revisori dei conti. Infine Salvo Di Salvo, nuovo tesoriere, un esordiente ma, ricordiamolo, componente della giunta esecutiva nazionale dell’Ucsi. Dopo quattro anni intensi, attendo di prendere il mio posto di consigliere nazionale a Roma. Lo vedo come il completamento di un percorso, una nuova esperienza per tentare di dare il mio contributo, al servizio dei colleghi, di tutti i colleghi, così come ho fatto in questi miei primi 4 anni all’Ordine, sempre rispettoso verso tutti, sempre attento all’ascolto. Lascio un Ordine - ha continuato Francese - con un bilancio florido e senza alcuna pendenza economica. Abbiamo ridotto le quote e il personale, con le ultime assunzioni dopo un concorso, è adesso tutto in regola, ponendo così fine a una lunga stagione di precariato. È stata avviata la digitalizzazione degli archivi, rinnovato e messo in sicurezza il sistema tecnologico degli uffici, introdotto il pagoPa che da gennaio consentirà di pagare anche direttamente sul sito dell’Ordine (sito completamente rinnovato) le quote. E tanto altro è stato fatto. Tutto questo solo per sottolineare che oggi all’Ordine dei giornalisti di Sicilia ci sono le condizioni per potere lavorare al meglio. Questo dipenderà anche dai nuovi consiglieri: ci sono sei new entry, ci sono tre donne (nello scorso consiglio una sola) e l’età media si è abbassata. La mia speranza è che grazie anche al loro apporto il clima, nonostante possibili divergenze, possa essere più sereno e che si possa cooperare in maniera costruttiva per il bene dell’Ordine e dei colleghi. Al presidente e al nuovo Consiglio l’augurio di buon lavoro. Al personale tutto il mio grazie per la collaborazione di questi 4 anni".

Nella stessa seduta sono, infatti, stati eletti Salvo Li Castri alla carica di vicepresidente, Daniele Ditta segretario, Salvo Di Salvo tesoriere, Vittorio Corradino presidente del collegio dei Revisori dei conti.

"La categoria dei giornalisti, soprattutto in Sicilia, è chiamata a compattarsi - dichiarato il neo presidente Gueli subito dopo l'insediamento - Sono tante le sfide che ci attendono, il mondo del giornalismo è attraversato da una crisi ancora profonda. Precarietà, crisi dell'editoria, contrasto alla fake news, formazione professionale, querele temerarie: tutte tematiche prioritarie alle quali siamo chiamati a lavorare sin da subito".

«Complimenti al nuovo vertice dell’Odg di Sicilia e auguri di buon lavoro. Al presidente Roberto Gueli, del quale ho potuto apprezzare negli ultimi anni l’equilibrio e la passione professionale, voglio assicurare la piena disponibilità del governo regionale a continuare a collaborare con la categoria, chiamata mai come ora a svolgere un ruolo di grande responsabilità nell'informazione e nella comunicazione» ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

