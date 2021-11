Coronavirus a Messina, il PalaRescifina non chiude

“Contrordine compagni”, il PalaRescifina non chiude. Lo sottolinea il responsabile sanitario del centro per la somministrazione dei vaccini, secondo hub della città di Messina, Tony Franciò. Era stato il commissario per l’emergenza Covid della provincia peloritana, Alberto Firenze, a indicare anche la data di chiusura, il 15 novembre: «Visti i numeri – spiegava Alberto Firenze – non aveva più senso tenerli aperti». Con il Palarescifina era destinato alla chiusura anche il centro Covid di Brolo.

L’ipotesi del commissario Covid, Alberto Firenze, era stata formalizzata con un’istanza alla Regione. Evidentemente, con la spinta per campagna delle terze dosi, ridurre il numero di hub rappresenterebbe un controsenso. Così il dott. Toiny Franciò si è affrettato a correggere la rotta: «Siamo pienamente operativi e continuiamo a somministrare i vaccini».

