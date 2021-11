Maltempo: strade siciliane in tilt, ecco la mappa dei disagi

L’ondata di maltempo che ha investito la Sicilia continua a creare disagi alla circolazione lungo le strade statali maggiormente colpite dagli eventi meteo avversi. Sul versante orientale dell’Isola, per allagamenti del piano viabile sono chiuse le statali 114 Orientale Sicula, tra Melilli e Floridia, nel Siracusano, la statale 124 «Siracusana» a Buscemi, la statale 192 «Della Valle del Dittaino», tra Catenanuova e Dittaino, nell’Ennese.

Chiuse inoltre le strade statali 193 «Di Augusta» in direzione Augusta per allagamento e 115 «Sud Occidentale Sicula» a Noto, per esondazione del torrente Tellaro. Sulla 114 è stata inoltre chiusa la passerella provvisoria sul fiume Agrò tra Sant'Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva, nel messinese, mentre sulla statale 288 «Di Aidone» il traffico risulta rallentato a Ramacca (Catania), in corrispondenza del torrente Sbardalasino, le cui acque minacciano la sede stradale.

Sul versante occidentale, permangono le chiusure sulle statali 191 «Di Pietraperzia», a Mazzarino, sulle statali 119 «Di Gibellina» e 188 «Centro Occidentale Sicula» nel Trapanese, sulla statale 643 «Di Polizzi» tra Scillato e Polizzi Generosa, nel Palermitano. E’ stato invece ripristinato il transito sulla statale 121 «Catanese» a Villaba (Caltanissetta). Sulla rete autostradale di competenza Anas, invece, non si segnalano particolari criticità, a eccezione della chiusura dello svincolo di Agira, sull'A19 Palermo-Catania, chiuso in immissione in autostrada verso Catania.

© Riproduzione riservata