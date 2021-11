Mafia e scommesse in Sicilia: 12 misure tra Palermo, Messina, Ragusa, Agrigento e Trapani

Mafia e scommesse on line: è in corso dall’alba una operazione della polizia per eseguire misure cauteleari per associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di 12 persone nelle province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani. Coordinata dalla Dia, che ha chiesto e ottenuto dal Gip del capoluogo le misure, l’operazione, che impegna 150 agenti, ha messo nel mirino in modo particolare cinque persone, che «avvalendosi della forza di intimidazione di Cosa nostra» si sono «associate tra loro» e messo in piedi un sistema per «accettare e raccogliere, anche per via telematica, scommesse di vario genere illecitamente su siti internet appartenenti a società maltesi prive di concessioni in Italia da parte dei Monopoli di Stato, reiterando reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse di cui all’art. 4 c.4 bis Legge n. 401/89».

© Riproduzione riservata