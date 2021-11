Passamontagna e coltello da macellaio: arrestato rapinatore seriale di supermercati nel Catanese

Un presunto rapinatore seriale di supermercati è stato arrestato a Paternò da carabinieri mentre stava compiendo un assalto a un supermarket del paese del Catanese. Aveva il volto coperto da passamontagna ed era armato con un coltello da macellaio di oltre 30 centimetri. L’uomo, che ha 48 anni, secondo l’accusa era solito entrare in azione prima della chiusura serale dei supermercati.

I carabinieri hanno attivato dei posti di 'osservazione' in luoghi 'sensibili' e lo ha visto entrare in azione in un supermarket che era 'sorvegliato' da militari dell’Arma. Gli investigatori, per evitare pericoli ai presenti, sono entrati in azione quando il rapinatore stava per uscire dall’esercizio commerciale: lo hanno bloccato e arrestato per rapina aggravata e porto abusivo di armi. La refurtiva, 577 euro, è stata riconsegnata al direttore del supermercato. L’uomo è stato condotto in carcere.

© Riproduzione riservata