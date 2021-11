Ritrovato in mare il cadavere di un poliziotto, giallo a Lampedusa

Giallo sul ritrovamento del cadavere di un poliziotto - un assistente scelto aggregato della Scientifica di 31 anni, di Napoli - che era scomparso ieri sera a Lampedusa. Subito dopo l’alba, un natante dei vigili del fuoco ha iniziato la perlustrazione, via mare, dirigendosi verso località Ponente. Fra le rocce, sottostanti al costone di Ponente, è stata ritrovata la salma. Il cadavere non è stato ancora recuperato. In zona è stato trovato anche lo zaino con la macchina fotografica. Una delle ipotesi al vaglio è che il poliziotto possa essersi sporto eccessivamente per ammirare lo scenario e potrebbe, dunque, essere scivolato da circa 140 metri d’altezza. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta.

© Riproduzione riservata