Entra ubriaco a casa dell'ex con una mannaia, arrestato un 45enne di Pozzallo

Tenta di entrare in casa della ex moglie armato di mannaia. I carabinieri di Modica hanno tratto in arresto un 45enne pozzallese, separato non legalmente, disoccupato, per atti persecutori, porto di armi o di oggetti atti ad offendere e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

Intervenuti tempestivamente su segnalazione della vittima presso l’abitazione, i militari hanno sorpreso l’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, nell’intento di introdursi in casa con la violenza. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e una mannaia, contestualmente. L’uomo, destinatario nel 2020 della misura di allontanamento dalla casa familiare per ripetuti episodi di violenza nei confronti della donna, è stato posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata