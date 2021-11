"Se avessi creduto alla pandemia. Se avessi creduto al Covid. Se avessi creduto al vaccino. Oggi racconterei un’altra storia, ma non questa". Un messaggio forte quello che viene riportato sul necrologio di un uomo di 66 anni, G.G., morto a Siracusa nelle scorse ore a causa del Coronavirus. Parole che suonano come un monito per la popolazione dei no Vax. I funerali dell’uomo si terranno domani nella Chiesa di San Sebastiano.

