Siracusa, vendono un'auto... sequestrata: scattano tre denunce

Vendono un’auto sequestrata. Accade in provincia di Siracusa dove i carabinieri hanno denunciate tre persone. Nel corso di un posto di controllo lungo la strada statale «Maremonti», i militari di Buscemi hanno fermato una Ford Fiesta. La verifica dei documenti di circolazione del veicolo ha fatto emergere che era sottoposto a sequestro amministrativo e, pertanto, non poteva circolare. Il conducente, inoltre, non avrebbe dovuto avere il libretto di circolazione perché, a seguito del sequestro dell’autovettura, è stato trattenuto dagli accertatori. Il proprietario si è giustificato asserendo di avere acquistato il veicolo da poco tempo. Ne è scaturito un riscontro, a seguito del quale, i carabinieri di Buscemi hanno accertato che il vecchio proprietario, con la complicità di due persone, aveva denunciato falsamente lo smarrimento del libretto richiedendone il duplicato con il quale aveva potuto rivendere il veicolo attraverso un’agenzia di disbrigo pratiche. I tre sono stati denunciati per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, violazione dei doveri di custodia e falsità ideologica, mentre nessun provvedimento è stato preso nei confronti dell’ignaro acquirente che potrà rivalersi nei confronti dei venditori.

