Vertenza ex Gicap, problematiche irrisolte: mobilitazione e sit-in il 22 novembre

Problematiche irrisolte, mobilitazione e sit-in. Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs hanno proclamato una giornata di mobilitazione per il prossimo 22 novembre davanti alle prefetture di Palermo, Messina, Agrigento, Cosenza e Reggio Calabria. "Le lavoratrici e i lavoratori stanno subendo un grave disagio" - commentano i sindacati - sono ancora in attesa delle retribuzioni di ottobre, delle spettanze di fine rapporto e dell'intervento più volte richiesto al Tribunale di Messina, per il tramite dei commissari giudiziali". I sindacati chiedono "chiarezza per l'individuazione certa e definitiva su quale delle aziende coinvolte ricada l'obbligo della retribuzione e contribuzione delle giornate che intercorrono tra la chiusura dei punti vendita da parte di Like Sicilia Srl e la relativa presa in carico da parte di Media Franchising Srl".

La lettera

Le scriventi OO.SS., su delega delle rispettive Segreterie Nazionali, assunta nell’ambito della vertenza Commerciale Gicap Spa, facendo seguito alle proprie note del 03, 10 e 16 novembre c.a., rimaste prive di riscontro, in considerazione del grave disagio che stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori, in attesa ancora delle retribuzioni di ottobre 2021, delle spettanze di fine rapporto e dell’intervento più volte richiesto al Tribunale di Messina, per il tramite dei Commissari Giudiziali, al fine della necessaria chiarezza per l’individuazione certa e definitiva su quale, delle aziende coinvolte, ricade l’obbligo della retribuzione e contribuzione relativa alle giornate che intercorrono tra la chiusura dei punti vendita da parte di Like Sicilia Srl e la relativa presa in carico da parte di Medial Franchising Srl, con la presente proclamano una giornata di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Al riguardo, pertanto, il 22 novembre p.v., dalle ore 09,30 alle ore 13,30, le lavoratrici e i lavoratori, unitamente alle OO.SS., realizzeranno dei sit in davanti le sedi prefettizie di Palermo, Messina, Agrigento, Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. La presente, pertanto, vale come formale comunicazione alle Digos dei territori interessati dalla rete vendita Gicap Spa.

© Riproduzione riservata