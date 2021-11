Etna, salvi tre giovani escursionisti bloccati dalla neve a 2900 metri

Soccorsi tre giovani escursionisti bloccati per neve e ghiaccio a quota 2.900 metri sul versante nord dell’Etna. In azione due squadre della Stazione Etna Nord del Soccorso alpino e speleologico siciliano e due squadre del Sagf di Nicolosi del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania.

I tre, partiti dal piazzale di Monte Conca alla base degli impianti di Piano Provenzana e diretti verso la zona dell’Osservatorio di Pizzi Deneri, si sono trovati in difficoltà a causa del terreno innevato e delle basse temperature.

I tecnici del Sass insieme ai militari del Sagf, raggiunta quota 2500 con i mezzi fuoristrada, hanno proseguito a piedi fino ad individuare gli escursionisti, che nel frattempo si erano rifugiati all’interno dei locali dell’Osservatorio con una squadra dei vigili del fuoco che aveva già raggiunto i giovani essendo in quelle ore in esercitazione in una zona vicina.

Da Maristaeli nel frattempo si era alzato in volo l’elicottero EH101 della Marina militare che per la scarsa visibilità è dovuto rientrare. Sopraggiunto il buio, i soccorritori, valutate le condizioni dei tre ragazzi e il meteo hanno ritenuto opportuno fare intervenire un battipista, messo a disposizione dai vigili del fuoco, che ha proceduto a condurre a valle in sicurezza i tre malcapitati. I tecnici del Sass, insieme ai militari del Sagf, hanno iniziato la discesa a piedi lungo la pista innevata verso Piano Provenzana.

