Noto, minore raggiunto da un proiettile mentre era in auto con i familiari. E' gravissimo

E’ in gravi condizioni un minore, residente a Noto, raggiunto alla testa da un colpo di pistola. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, il ragazzo si trovava all’interno di un’auto che stava percorrendo via Platone, a Noto, con alcuni familiari. Qualcuno dalla strada ha sparato colpendo il minore. I parenti sono corsi al pronto soccorso dell’ospedale di Noto dove è stato disposto il trasferimento a Catania. Per gli inquirenti chi ha sparato lo ha fatto con l’intenzione di uccidere la vittima, non si è trattato di un colpo esploso accidentalmente, resta, però, da capire se il vero obiettivo fosse il giovane o un altro familiare. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo mentre i carabinieri hanno già iniziato gli interrogatori dei parenti del minore. Prelevate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’agguato e provare a identificare chi ha sparato.

Il giovane trasportato a Catania al Garibaldi centro è stato sottoposto a un intervento chirurgico e poi ricoverato in rianimazione. Per lui la prognosi resta riservata, ma le condizioni sono gravissime.

