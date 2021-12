Ospite di una struttura ricettiva si è chiuso in uno degli appartamenti a Siracusa e ha aperto la bombola del gas nel tentativo di uccidersi. E’ stato soccorso da due agenti della polizia avvertiti dalla titolare della struttura. L’uomo è stato trovato svenuto a terra e con il tubo del gas in bocca. E’ stato ricoverato in ospedale.

