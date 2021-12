Droga, sequestrati beni per 500mila euro a un 38enne di Marsala

Gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani, hanno eseguito, a Marsala, il sequestro anticipato di beni nei confronti di S.V., marsalese di 38 anni, per un valore complessivo di circa 500.000 euro. Il provvedimento ablativo è stato emesso dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Trapani, inoltrata per l’applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico del predetto, nonché della sola proposta personale per il di lui fratello S.A. di 36 anni, a conclusione di analisi condotte dalla Divisione Anticrimine su pregresse acquisizioni degli organi di polizia giudiziaria ed all’esito delle indagini societarie e patrimoniali svolte da personale specializzato della Polizia di Stato. Il profilo criminale dei due fratelli è emerso già da molti anni perché gli stessi sono stati più volte denunciati o arrestati per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, riportando peraltro diverse condanne. In particolare il destinatario del provvedimento di sequestro (unitamente ad alcuni suoi familiari), si era evidenziato già da minorenne, proprio per detenzione di droga. Il suo percorso criminale dell’odierno proposto si è sviluppato nel corso degli anni attraverso l’inserimento in un circuito malavitoso costituito da soggetti tutti orbitanti nell’ambiente dello spaccio e traffico di sostanze stupefacenti.

