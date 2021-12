La fine di una relazione degenera in rissa: 5 denunce ad Alcamo

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Alcamo (Trapani) hanno denunciato 5 persone per rissa. Si tratta di tre donne di 50, 44 e 20 anni e due uomini di 28 e 20 anni, tutti alcamesi. I militari sono intervenuti per sedare una rissa in corso in centro, scatenata da un diverbio per futili motivi e connessa alla fine del rapporto sentimentale tra la coppia di 20enni, in cui si erano intromessi i rispettivi familiari. Alcuni partecipanti hanno riportato lievi lesioni per cui hanno fatto ricorso alle cure in ospedale.

