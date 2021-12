Anni di minacce e botte, anche in presenza dei figli minori: 41enne siracusano in carcere

I carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato 41enne per maltrattamenti ai danni della convivente, in alcuni casi commessi anche in presenza dei figli minori. La donna, stanca delle angherie del compagno, si è rivolta ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia documentando anni di minacce, percosse, violenze fisiche e psicologiche. La procura della Repubblica di Siracusa, valutando particolarmente gravi le circostanze emerse, ha emesso una misura cautelare, disponendo per l’uomo, già agli arresti domiciliari, la custodia in carcere.

