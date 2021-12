Agguato a Misterbianco, giovane donna uccisa in strada a colpi d'arma da fuoco

Una giovane donna è stata uccisa questa sera nel rione Lineri a Misterbianco, a pochi chilometri da Catania. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini. La vittima è Giovanna Cantarero, detta Jenny. La donna era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava, in via Alberto Nobel, quando sono stati esplosi contro dei colpi di arma da fuoco, uno dei quali l’ha ferita mortalmente. Lascia una figlia di meno di due anni.

I carabinieri, che indagano, stanno cercando di riscostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per fare luce sul movente e sull'autore del delitto.

