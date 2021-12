Mezzo in fiamme e traffico bloccato sulla Catania-Siracusa

Lungo l’autostrada "Catania-Siracusa" il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione della tangenziale di Catania, all’altezza km 5,580, per il recupero con l'ausilio di una gru, di un mezzo incidentato all’interno della galleria "San Demetrio".

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

