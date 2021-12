Tragedia di Ravanusa, un testimone: "Odore di gas nei giorni precedenti"

«Ho sentito un boato tremendo, come se fosse scoppiata una bomba o un aereo fosse precipitato sulla casa. Poi sono esplosi gli infissi. Siamo scesi subito in strada, intorno c'era fuoco ovunque, macerie. Io ero con mia moglie, i miei tre figli e i miei suoceri. Siamo vivi per miracolo». Lo racconta Calogero Bonanno, che ieri sera si trovava a far visita ai suoceri nella casa accanto alla palazzina distrutta da una esplosione innescata da una fuga di gas a Ravanusa. "Alcuni vicini - ha raccontato - ci hanno detto che nei giorni scorsi avevano sentito odore di gas. Se è vero c'è stata una negligenza imperdonabile».

