"Con prudenza la Sicilia manterrà la zona bianca"

La Sicilia si affaccia alle feste natalizie nella speranza di non bissare l'anno precedente, quando l'Isola si colorò di “rosso contagi”.

Un anno fa, confrontando i dati del 2 dicembre ‘20 c'erano 220 persone in Intensiva (alla stessa data nel 2021 erano 44), 27 vittime ( furono 4), 38000 persone in isolamento e ora 12.000. Per fare il quadro abbiamo intervistato Salvatore Scondotto, dirigente responsabile servizio 9 Sorveglianza ed epidemiologia del Dasoe.

«L'ultimo monitoraggio nazionale della cabina di regia del ministero della salute riferito alla settimana fino al 5 dicembre vede la Sicilia in una situazione di stabilità rispetto a quella immediatamente precedente. Nessuno degli indicatori ha avuto un trend di crescita in quest'ultimo periodo. Al momento la Sicilia è in una condizione di minore impatto rispetto alle altre regioni. Il motivo è difficile da individuare ma occorre considerare l'ordinanza regionale sull'obbligo di mascherina, il fatto che le attuali coperture vaccinali sono state raggiunte più recentemente rispetto agli altre regioni e che la Sicilia è transitata a fine agosto anche in zona gialla contrariamente alle altre».

Quindi l'isola potrebbe rimanere in bianco per tutte le feste ma che cosa prevede per il mese di gennaio?

«Non possiamo fare previsioni. Le festività natalizie sono sempre un fattore di rischio in quanto potrebbero comportare un aumento della mobilità e dei contatti interpersonali senza contare anche i rientri da fuori regione. Non possiamo essere sereni se non saranno rispettate le regole di distanziamento che impongono di evitare assembramenti pericolosi. Se ci saranno occasioni di promiscuità senza seguire le raccomandazioni rischiamo di ricadere nell'errore dell'anno scorso».

Nonostante il clima di relativa serenità però ci sono alcuni dati soprattutto alcuni territori che sembrano più esposti di altri.

«In questo momento il contagio nell'isola è trainato dalle fasce di età che vanno dai 6 ai 13 anni e dalla Sicilia orientale. Tuttavia un dato da rilevare è quello sui nuovi ricoveri, circa 160 da diverse settimane, si mantengono stabili nonostante l'importante crescita dei casi. Quanto alla Sicilia orientale le province di Messina, Catania e Siracusa sono quelle con una maggiore incidenza. In questo momento è come se si viaggiasse a due velocità. Quanto ai più piccoli dico che sono sicuramente meno esposti alla malattia grave ma questo non significa che non si debbano proteggere perché possono essere motivo di propagazione del virus in famiglia e in questo momento va assolutamente contenuta la circolazione virale. Ai loro genitori dico che le sperimentazioni hanno dato un quadro di sicurezza e ci sono solide evidenze scientifiche che guidano le decisioni delle autorità regolatorie».

