Esplosione a Ravanusa, trovati i corpi di Calogero Carmina e del figlio Giuseppe

Sono stati trovati i corpo di Calogero Carmina, 59 anni, e del figlio Giuseppe di 33 anni, tra le macerie di Ravanusa. Il primo era nel garage del palazzo collassato. Salgono così a 9 le vittime estratte dalle macerie.

Ravanusa: domani lutto cittadino ad Agrigento

Per domani è stato proclamato ad Agrigento il lutto cittadino, in memoria delle vittime di Ravanusa. La città dei Templi si stringe alla comunità dell’Agrigentino in questo momento di grande dolore «per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all’amministrazione comunale». Domani saranno spente tutte le luminarie. Le bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz'asta. Il sindaco Francesco Miccichè invita le attività produttive cittadine a non accendere gli addobbi natalizi delle loro attività. Sarà osservato, in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12, un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia.

