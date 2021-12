Bomba carta contro officina: ancora una intimidazione a Siracusa

Una bomba carta è esplosa questa mattina intorno alle 5 contro l’ingresso di un’officina meccanica in viale dei Comuni, nella zona nord di Siracusa. La deflagrazione ha danneggiato in parte il locale, come emerso in un primo sopralluogo degli agenti della Squadra mobile di Siracusa che conducono le indagini.

Sono stati alcuni residenti della zona a dare l’allarme su questa nuova intimidazione a un operatore economico di Siracusa; nei mesi scorsi una bomba carta fu fatta esplodere contro un negozio di fiori, anche questo situato in viale dei Comuni. In merito a questa catena di intimidazioni, la polizia ha arrestato il mese scorso tre siracusani, accusati di un tentato omicidio avvenuto nelle settimane precedenti a Francofonte, in provincia di Siracusa, ai danni di un 50enne. Ed è risultato dalle indagini che quell'agguato sarebbe da collegare a una serie di episodi violenti accaduti nell’area di viale dei Comuni. Non si escludono altre ipotesi, tra cui quella che porta al racket delle estorsioni.

