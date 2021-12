Oggi sarebbe nato Samuele, "la decima vittima" di Ravanusa. Lutto (e spazio ai periti). Venerdì i funerali

Oggi doveva nascere il piccolo Samuele, con il parto cesareo programmato di mamma Selene Pagliarello che, con il marito Giuseppe Carmina, è morta nella disastrosa esplosione a Ravanusa dove ieri pomeriggio si sono concluse le operazioni di recupero dei 9 corpi.

«Samuele è la decima vittima», afferma il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone. La coppia viveva nel paesino a pochi chilometri da Ravanusa. L’infermiera trentenne Selene Pagliarello, al nono mese di gravidanza, è diventata lei stessa «la figlia di tutti», simbolo di questa tragedia immane. «Davvero Selene lo era, generosa, impegnata nel sociale - ricorda il sindaco che annuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali - faceva volontariato e servizio civile. Le nostre città sono legate da sempre da rapporti di vicinanza, di amicizia, di parentela. Tante famiglie sono presenti in entrambe le comunità. Siamo vicini ai familiari di Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, al papà Luigi, la mamma Rosetta e al fratello Vincenzo».

Lutto cittadino per una "tragedia immane"

Lutto cittadino. A proclamarlo il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. Ieri sera, poco prima delle 18 si sono concluse le operazioni di recupero dei nove dispersi, 10 qualcuno insiste con commozione, ricordando il piccolo Samuele che sarebbe dovuto nascere oggi, con un parto cesareo programmato, da mamma Selene Pagliarello che con il marito Giuseppe Carmina è morta nella disastrosa esplosione. «Questa immane tragedia si chiude con un bilancio pesantissimo di vite spezzate. Da oggi fino al giorno dei funerali - afferma il primo cittadino - ho dichiarato il lutto cittadino in ricordo di Piero, Carmela, Giuseppe, Selene, Angelo, Liliana, Calogero, Giuseppe ed Enza. Che Dio li abbia in gloria».

Venerdì i funerali delle vittime

Dovrebbero svolgersi venerdì pomeriggio i funerali delle nove vittime del disastro di Ravanusa. Lo conferma il sindaco Carmelo D’Angelo. «Con tutta probabilità - dice ad AGI - avranno luogo nel pomeriggio di venerdì. Non sappiamo se nella chiesa madre o in un altro edificio». Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino da ieri sera, quando è stato trovato l’ultimo disperso, al giorno dei funerali

Sequestrata 'area rossa' di 10 mila mq, spazio ai periti

La parola ora passa all’inchiesta aperta dalla procura di Agrigento per disastro e omicidio colposi. Concluse ieri pomeriggio le operazioni di recupero dei nove corpi dalle macerie di via Trilussa, a Ravanusa, scatta il tassello essenziale con il sequestro dell’area del disastro - la zona del 'cratere' e quella limitrofa per complessivi 10 mila metri quadri - che attendeva per divenire operativo proprio il ritrovamento degli ultimi dispersi. Inibita la vasta 'area rossa', spazio adesso anche alla squadra di periti nominata dalla procura diretta da Luigi Patronaggio, chiamata a contribuire a definire le cause dell’esplosione e la natura dell’innesco. Le indagini sono state delegate ai carabinieri che ipotizzano un accumulo sotterraneo di una grande quantità di gas metano.

