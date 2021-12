Acireale, incendiata la casa di famiglia del giornalista Rai Orazio Aleppo

Data alle fiamme la casa di famiglia del giornalista catanese, Orazio Aleppo, caposervizio della Tgr Sicilia e segretario provinciale di Assostampa Catania. Lo rende noto la segreteria regionale di Assostampa Sicilia che, "a nome di tutti i colleghi siciliani associati, esprime solidarietà al collega Orazio Aleppo, segretario provinciale della sezione di Catania, la cui casa di famiglia ad Acireale è stata data alle fiamme la notte scorsa. Tra l'altro, l’immobile era diventato non abitabile a seguito dei danni causati dal terremoto nel dicembre 2018". "Il gesto nei confronti del collega Aleppo non può che preoccuparci perché è chiaro che qualcuno ha voluto mandare un messaggio - dice il segretario regionale Roberto Ginex - E’ stata incendiata una villa di tre piani la qual cosa dimostra che il gesto è stato compiuto da mani esperte. Pertanto, nel rinnovare i sentimenti di solidarietà ad Orazio Aleppo, confidiamo nell’attività degli investigatori per arrivare al più presto possibile ad assicurare alla giustizia gli autori dell’atto intimidatorio".

