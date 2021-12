Cento dosi di droga in un sottoscala dello Zen di Palermo, arrestati 4 pusher

I carabinieri del comando provinciale di Palermo nel quartiere Zen 2, hanno trovato in un locale di un condominio oltre 100 dosi tra cocaina, hashish e marijuana, 10 litri di fertilizzante e 3 lampade alogene per la coltivazione indoor di canapa indiana. Sono in corso indagini per individuare i responsabili. Nel corso dei controlli antidroga sono stati arrestati a Palermo dai carabinieri anche quattro spacciatori: il primo sempre allo Zen; il secondo in pieno centro a Palermo grazie ai cani antidroga; un terzo pusher è stato bloccato nella zona di via Montepellegrino. La droga è stata trovata dai cani dentro il frigorifero di una rivendita di frutta e verdura. L’ultimo arresto a Isola delle Femmine. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 150 grammi tra cocaina e hashish e quasi 500 euro. La droga è stata consegnata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi tecniche.

