Cade dalla finestra della scuola: bambini di 11 anni in ospedale a Catania

Si trova ricoverata nell’area dell’emergenza-urgenza pediatrica dell’ospedale Cannizzaro di Catania la bambina di 11 anni che ieri è caduta da una finestra della scuola media “Raffaello Sanzio” di Tremestieri Etneo, nel Catanese, da un’altezza di circa 3 metri. Ha trascorso la notte nel nosocomio assistita dalla madre.

Accompagnata dal 118 ed entrata in codice rosso per politrauma, la bambina è stata sottoposta ad accertamenti che hanno evidenziato contusioni polmonari e una linea di frattura all’altezza del bacino. Ulteriori approfondimenti diagnostici sono in corso. I medici non hanno ancora formulato la prognosi, ma la piccola non è in pericolo di vita.

Sull'accaduto, che secondo l’undicenne è stato un incidente avvenuto mentre si sporgeva dalla finestra, indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania.

