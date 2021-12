Covid, in Sicilia i positivi aumentati del 44% in una settimana

Anche oggi il report dei nuovi positivi in Sicilia mostra la tendenza all’aumento dei casi: sono 1.410 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 35.091 tamponi, ieri erano 1.432 su 31.904 tamponi processati. E non lascia dubbi sul fatto che i contagi aumentino di molto anche il bollettino settimanale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico regionale.

Nella settimana appena trascorsa, tra il 13 e il 19 dicembre si è registrata un’ ulteriore sensibile crescita del contagio con un incremento di oltre il 44 per cento dei nuovi casi (pari a 9.147) positivi al Covid rispetto alla settimana precedente. L’incidenza cumulativa settimanale si è attestata al valore di 189 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il rischio più elevato in termini di nuovi casi su popolazione residente, si è registrato nelle province di Messina (281), Caltanissetta (274/100.000 abitanti), Catania (206,3) e Trapani (243). L’indice Rt è 1,19. Le fasce d’età che continuano a sostenere la curva epidemica risultano ancora quelle tra i 6/10 anni (381/100.000) e 11/13 anni (333/100.000), seguite da quella fra i 3 ed i 5 anni (247) e i 14 e i 18 anni (241).

I focolai sono 2.726, in aumento rispetto ai 2.109 della settimana precedente, spiega il Dasoe. L'andamento dei contagi si è accompagnato ad un incremento di nuove ospedalizzazioni settimanali (330) con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto in area medica, in crescita rispetto alla settimana precedente. L’80% degli ospedalizzati risulta non vaccinato o con ciclo di vaccinazione incompleto. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, con riferimento al target over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’84,18%, gli immunizzati all’81,53%. Il 16 dicembre è iniziata la campagna vaccinale per il target 5-11 anni pertanto i dati relativi alla copertura nei giorni in esame (fino al 21 dicembre) non sono attualmente significativi. Con riferimento al target over 5 anni, infatti, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’1.19%, mentre 62 bambini risultano immunizzati a seguito di una singola somministrazione vista la pregressa infezione da Covid-19, conclude il Dasoe.

Nell’ambito delle operazioni di controllo sulle norme anticovid i carabinieri del Nas, a dicembre, hanno sanzionato due medici perché non in regola con le vaccinazioni anti Covid 19. In provincia di Messina i militari hanno sanzionato un dirigente di una Guardia medica trovato con un Green pass scaduto per non essersi sottoposto alla terza dose di vaccino anti Covid-19 entro i termini previsti. A Caltagirone (Catania) hanno sanzionato un dirigente medico di Oncologia in servizio nell’ospedale per aver esercitato la professione senza la vaccinazione per il Covid-19. Invece 304 persone sono state multate per un totale di 225 mila euro dalla Guardia di finanza di Enna perché percepivano indebitamente i buoni spesa erogati per l’emergenza Covid-19 dai Comuni alle famiglie in difficoltà e destinati all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. L’importo complessivo illecitamente percepito è di oltre 75.000 euro. E va verso la riapertura ai turisti dell’hotel San Paolo Palace a Palermo con il ritorno al lavoro di tutti i 51 dipendenti. La struttura, attualmente in confisca, durante la pandemia ha funzionato come covid hospital accogliendo i pazienti in quarantena senza un alloggio alternativo o in fase di guarigione, mandati dagli ospedali grazie a una convenzione con l’Asp.

© Riproduzione riservata