Focolaio a Caronia, ma il Comune non è zona rossa

A Caronia non è stata istituita la zona rossa. Il focolaio scoppiato nei giorni scorsi sul territorio ha ovviamente portato l'Amministrazione comunale a pensare a tutti i provvedimenti da adottare, ma si tratta allo stato attuale solo di ipotesi. Come si legge nella bozza di documento circolata in queste ore. Il Comune è, infatti, ancora in attesa dei dati ufficiali dell'Usca. “In riferimento all’articolo apparso stamane su alcuni quotidiani on-line - si legge nel comunicato stampa del Comune - si comunica che lo stesso è privo di fondamento. Il Comune non ha adottato alcun provvedimento. Il fatto accaduto è molto grave, in quanto l’articolo riporta una bozza di documento non firmato dal Sindaco e pertanto privo di valore. La situazione Covid-19 è in evoluzione e sarà cura dell’Ente aggiornarvi su tutte le iniziative messe in atto. Si precisa che a tutt’oggi non si hanno ancora dati ufficiali dall’USCA”.

Ci scusiamo con gli interessati e con i nostri lettori per il fraintendimento.

