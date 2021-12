Coronavirus, pizzaiolo senza Green pass nel Catanese. Multa per il ristoratore

I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno multato i titolari di due locali per il mancato rispetto delle norme anticovid. In un ristorante a Randazzo è stato sorpreso il pizzaiolo che non aveva il green pass. Multa anche a un bar di Bronte dove alcuni clienti stavano prendendo il caffè senza avere la certificazione vaccinale.

I titolari dei due esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente per omesso controllo. Sono 103 le attività commerciali e 383 le persone che sono state controllate.

