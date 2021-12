Traffico illegale di animali, 23 persone denunciate in Sicilia

I carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo - Nucleo Cites - Distaccamento di Punta Raisi, negli ultimi quattro mesi di quest’anno, hanno condotto un’incessante attività di contrasto alla vendita illegale di animali in via di estinzione. L'attività ha riguardato non solo la Provincia di Palermo, dove è stato individuato il maggior numero di illeciti, ma anche le province di Caltanissetta, Agrigento, Catania e Trapani. Dal mese di settembre a oggi sono state 23 le persone denunciate, a vario titolo, per avere messo in vendita, senza avere alcuna documentazione comprovante la legale detenzione di 112 esemplari di testuggine di terra appartenenti alla specie Testudo hermanni; oltre 130 esemplari di fringillidi, prevalentemente appartenenti alla specie Carduelis carduelis (nome comune: cardellino).

