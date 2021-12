Attentato incendiario nel Ragusano, distrutto un bar a Comiso

Attentato incendiario nella notte a Comiso. Intorno alle 3,30 è stato appiccato il fuoco in un bar di piazza Majorana. L’esercizio commerciale è andato completamente distrutto. Sulla matrice dolosa gli inquirenti non nutrono dubbi in quanto nei pressi del locale è stato trovato del liquido infiammabile. Per spegnere le fiamme che hanno devastato il locale, sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire agli autori del gesto. Si sta procedendo all’acquisizione delle immagini delle videocamere di sorveglianza.

© Riproduzione riservata