Vittoria, intossicati dalle esalazioni mentre pulivano una cisterna. VVFF salvano due operai

Due operai sono rimasti intossicati dalle esalazioni di benzina mentre stavano ripulendo una cisterna di un camion di trasporto carburante in un’area di servizio sulla strada provinciale 2 Vittoria-Acate, nel Ragusano. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina. I due operai estratti vivi dalla cisterna, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, e sono stati trasferiti in ospedale a Vittoria. I vigili del fuoco hanno salvato i due collegandoli alle maschere "autoprotettive" in dotazione al personale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittoria, e il personale dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Ragusa.

© Riproduzione riservata