Covid: in Sicilia 3.964 nuovi casi e 13 morti

Sono 3.964 i nuovi casi covid registrati oggi in Sicilia su 22.832 tamponi. Il totale nella Regione, da inizio pandemia, sale così a quota 382.332 mentre sono 13 le vittime (9 del 31 dicembre e 4 del 1^ gennaio), 7.527 complessivamente. Sono 420, invece, i guariti (323.509 complessivamente). I ricoverati con sintomi salgono a 811 (+43), sono 107 i pazienti in terapia intensiva (+5) con 9 ingressi giornalieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 50.378.

I contagi nelle singole province vedono Palermo con 701 casi, Catania 797, Messina 604, Siracusa 313, Trapani 377, Ragusa 404, Caltanissetta 177, Agrigento 575, Enna, 16.

