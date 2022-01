Lutto nel turismo siciliano, è morto Mario Bevacqua

E' morto nelle scorse ore a Catania, Mario Bevacqua, storico presidente Internazionale della UFTAA (United Federation of Travel Agents’ Associations), la federazione mondiale degli agenti di viaggio e già presidente di Fiavet Sicilia (ed ex vicepresidente nazionale della stessa). Bevacqua fu anche presidente nel periodo 2013-2014 del Lions Club di Taormina. Nato nel 1946 a Catania, ha vissuto la sua vita nel capoluogo etneo ma Bevacqua era molto legato alla Città di Taormina, dove si recava molto spesso per impegni professionali e si era creato nel tempo un forte legame affettivo con una città della quale si era innamorato. Bevacqua è stato per mezzo secolo in prima linea nel turismo, portando l'immagine della Sicilia nel mondo con la sua agenzia di viaggi e con il suo impegno al fianco degli enti pubblici per la promozione di questo territorio.

© Riproduzione riservata