Violenza sulle donne: un arresto e una denuncia a Termini Imerese

Un arresto e una denuncia da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese (Palermo) per due diversi episodi di violenze in famiglia sulle donne. L’uomo arrestato con l’accusa di maltrattamenti e violenza in famiglia è finito ai domiciliari perchè ieri, giorno di Capodanno, ha picchiato la compagna. La donna è stata portata all’ospedale Salvatore Cimino, nel paese a 30 chilometri dal capoluogo siciliano, dove le sono state prestate le prime cure. L’altro episodio è sfociato invece in una denuncia a piede libero, sempre da parte dei carabinieri, per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

