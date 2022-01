Dà in escandescenze e distrugge la vetrata della sala d'aspetto del pronto soccorso di Lentini

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, nel Siracusano, dove un 41enne ha danneggiato una vetrata della sala d’aspetto inveendo contro i medici responsabili, secondo lui, di non fornire le cure adeguate alla moglie. L'uomo, alla vista dei poliziotti, non solo non ha posto fine alla sua condotta violenta ma li ha minacciati e per tali motivi è stato denunciato oltre che per il reato di danneggiamento, anche per il reato di minacce a pubblico ufficiale.

