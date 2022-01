Paternò, incendio in un ex albergo: nessun ferito

Un incendio ieri sera, ha distrutto in parte l’ex albergo Sicilia a Paternò, nel catanese: le fiamme si sono propagate nella parte della struttura ricettiva ormai dismessa e utilizzata abusivamente come rifugio di fortuna dai migranti impiegati nei campi della provincia etnea. In quel vecchio hotel il duo comico Ficarra e Picone girò uno dei suoi film, «La Matassa».

Il rogo è divampato intorno alle 22 e a lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti di via Vittorio Emanuele che hanno visto le fiamme uscire dal primo piano della struttura. Sono ancora da accertare le cause dell’incendio. All’interno tra cumuli di rifiuti sono stati trovati giacigli e l’ipotesi è quella che qualcuno abbia acceso il fuoco.

Quando è divampato il fuoco, gli occupanti - non ancora identificati - hanno lasciato l’edificio e chi ha avvertito i vigili del fuoco ha raccontato di aver visto gente scappare con coperte e borsoni. I vigili del fuoco, con l’aiuto dell’autoscala, sono riusciti a domare le fiamme dopo un’ora e mezza ed entrando da un balcone hanno proceduto a un sopralluogo per capire se dentro fosse rimasto qualcuno intrappolato dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paternò e un’ambulanza del 118.

