Gela, famiglia denuncia scomparsa di un anziano. Lo ritrovano all'hub vaccinale

Non era rincasato per il pranzo, e dopo la denuncia dei figli la polizia aveva fatto partire le ricerche: lo hanno trovato seduto all’hub vaccinale di Gela con l’intenzione di fare la terza dose del vaccino contro il Covid. Il «curioso ritrovamento» è avvenuto nel pomeriggio. Ad essere ricercato dagli agenti un anziano di 83 anni che ha sempre rifiutato di avere un telefono cellulare per essere contattato in ogni momento della giornata.

Questa mattina l’uomo si era recato in banca e poi ha pensato bene di andare a fare il vaccino, cosa che aveva annunciato in modo vago ai congiunti. I parenti, non vedendolo rincasare per pranzo si sono messi in allarme e hanno iniziato a percorrere i posti di solito frequentati dall’anziano. Così hanno ricostruito che era stato effettivamente in banca. Poi, di lui nessuna traccia. Gli agenti a questo punto si sono recati all’hub vaccinale e qui hanno trovato l’anziano «scomparso» che aspettava il proprio turno per la vaccinazione. La lunghissima attesa per effettuare il «booster», in pratica, gli ha fatto saltare il pranzo.

© Riproduzione riservata