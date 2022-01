Anche un fucile tra le decorazioni di Natale: coppia arrestata a Caltagirone

Una coppia di coniugi, lui 33 anni, lei 30, è stata arrestata dai carabinieri di Caltagirone per concorso detenzione abusiva di armi e munizionamento e ricettazione. Nella loro abitazione hanno trovato un mazzo di chiavi di un appartamento soprastante. Dentro, tra le decorazioni natalizie, c'erano un revolver calibro 357 magnum ed un fucile calibro 12 in perfetto stato d’uso, nonché 127 cartucce del relativo calibro. La coppia avrebbe utilizzato l’appartamento disabitato per nascondere le armi con matricola cancellata. Il fucile era stato modificato con la mozzatura delle canne e con la riduzione del calciolo per accrescerne la potenzialità offensiva e renderne più agevole il trasporto. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici presso il Ris Carabinieri di Messina. La coppia di coniugi è stata rinchiusa in carcere: lei in quello di Catania Piazza Lanza, lui a Termini Imerese.

