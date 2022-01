Coronavirus, oggi in Sicilia 9.292 nuovi casi. Boom di decessi

Sono 9.292 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 49.331 tamponi processati in Sicilia, 66 i morti (ieri 21) con il totale dei decessi sale a 7.878. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 10.023 e il tasso scende al 18,8%, un punto in meno rispetto a ieri. L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 166.341 con un aumento di 6.748 casi. I guariti sono 2.478. In ospedale ci sono 1.488 ricoverati, 16 in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 157, 8 in meno sul giorno precedente. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 2.100 casi, Catania 2.367, Messina 725, Siracusa 1.031, Trapani 482, Ragusa 832, Caltanissetta 623, Agrigento 962, Enna 170.

