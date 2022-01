Una "comunita" di anziani no-vax a Bagheria. Denunciati i titolari

Responsabili di una comunità alloggio per anziani, ma senza Green pass. Niente vaccino loro e niente vaccino anche gli ospiti. E’ quanto scoperto dai carabinieri dalla Stazione di Bagheria, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, durante un controllo presso la struttura nell’area bagherese.

I carabinieri della stazione di Bagheria, insieme ai colleghi del Nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo hanno denunciato i titolari della casa famiglia per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. I militari, nel corso dei controlli, hanno accertato che i gestori, due coniugi palermitani poco più che 40enni, non erano vaccinati e non avevano il Green pass. Degli otto pazienti ricoverati al momento del controllo, in età tra i 62 e 98 anni, sette non erano vaccinati. Oltre alle sanzioni amministrative, che ammontano a 2.000 euro, i due gestori sono stati denunciati alla procura di di Palermo.

