Covid a Messina e provincia: scende sotto i 12mila il numero di casi attivi, 3 i decessi. Ecco i dati dell'ufficio commissariale

Attualmente il totale delle persone positive al Covid nella città di Messina è di 4.709 soggetti, di cui 303 ieri. Scende anche il dato dell'intera provincia a 11.477. Solo ieri 685

Sono 3 invece, le persone decedute ieri. In totale sono 210 le persone ricoverate: 115 al Policlinico (20 in terapia intensiva); 46 al Papardo (12 in terapia intensiva); 9 all'IRCCS; 39 al Cutroni Zodda di Barcellona e 1 al Piemonte

Ecco il quadro completo dei contagi nei vari distretti distretti della Provincia

