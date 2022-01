Ricercato per usura bloccato al porto di Palermo: in manette un 53enne di Caltagirone

Ricercato per usura arrestato al porto di Palermo. I finanzieri del Comando provinciale hanno messo le manette a un 53enne di Caltagirone (Catania), passeggero della nave di linea proveniente da Genova e destinatario di un provvedimento restrittivo emesso a novembre dalla procura di Catania. Le Fiamme gialle del I Nucleo operativo metropolitano, nel corso di controllo del flusso dei passeggeri e dei mezzi in transito al porto di Palermo, hanno individuato l’uomo con a carico la misura cautelare degli arresti domiciliari per usura in concorso, emessa e non eseguita perchè risultava irreperibile. Destinatario della misura cautelare, stava facendo rientro nel luogo di residenza, a Caltagirone, al termine di un viaggio di lavoro all’estero. Una volta sbarcato a Palermo, però, i finanzieri, individuata la vettura sulla quale stava viaggiando, lo hanno arrestato e condotto nel centro del Catanese, agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata