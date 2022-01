Due corrieri della cocaina messinesi arrestati a Palermo

In viaggio con la droga a bordo. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e della Stazione di Caronia, hanno tratto in arresto un 38enne e un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, residenti nell’area del Messinese, viaggiavano a bordo di una vettura quando sono stati fermati dai militari, durante un controllo alla circolazione stradale nel quartiere Sperone, a Palermo. Il loro comportamento ha fortemente insospettito i carabinieri che, perquisito veicolo e occupanti, hanno trovato 150 grammi fra cocaina e hashish. In seguito, presso l’abitazione del 24enne, è stato trovato un bilancino di precisione, posto in sequestro insieme alla sostanza stupefacente e al veicolo. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 24enne.

