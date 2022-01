Strage a Licata: uccide fratello, cognata e nipoti di 11 e 15 anni. Poi si spara per strada, muore in ospedale

Strage a Licata. Le urla e poi gli spari. Una lite in famiglia si è trasformata in una strage. Un uomo, Angelo Tardino (nella foto sotto), ha ucciso il fratello Diego, la cognata Alessandra Ballacchino, e i figli della coppia, Alessia e Vincenzo, di 11 e 15 anni. Poi si è sparato mentre era in macchina al telefono con i carabinieri che tentavano di convincerlo a costituirsi. I militari pensavano in un primo momento che fosse deceduto dopo il colpo, solo successivamente hanno scoperto che l’uomo respirava ancora. Tardino, che è rimasto agonizzante, è stato intubato e trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è deceduto qualche ora dopo l'accaduto.

Secondo la procura di Agrigento, all’origine della tragedia vi sarebbero «motivi di interesse». I carabinieri «sono stati avvisati dopo la strage», con l’omicida «indeciso se costituirsi o suicidarsi». L’assassino è stato rintracciato al telefono dagli investigatori, che erano ormai sulle sue tracce e che hanno cercato di convincerlo a costituirsi. Quando l’uomo sembrava ormai incline ad arrendersi e raggiungere la caserma, i militari hanno sentito al telefono uno sparo e hanno capito che il fuggitivo aveva tentato di togliersi la vita.

Questioni d'eredità dietro la strage?

Forse ragioni legate ad una eredità, quelle che sarebbero alla base della strage di stamattina alla periferia di Licata. L'uomo già all'alba si sarebbe recato nella casa di campagna del fratello, in contrada Safarello. La stessa zona nella quale si troverebbero i terreni coltivati lasciati in eredità dal padre. Tra i due, a quel punto si sarebbe accesa una discussione violenta, dalla quale è scaturita la furia omicida. Da quanto si è appreso, i carabinieri in passato erano dovuti intervenire più volte per sedare liti tra i due.

Tardino aveva con sé due pistole

Angelo Tardino si è sparato con un’altra pistola, una Bernardelli, e non con la Beretta cal. 9 con cui aveva ucciso i familiari. Entrambe le armi, dicono i carabinieri, erano legalmente detenute. I militari stanno interrogando gli altri familiari dell’omicida e delle vittime per cercare di ricostruire con chiarezza il contesto in cui è maturata la strage familiare.

