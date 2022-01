Operaio scomparso nel Ragusano: ricerche in corso a Marina di Acate

Sono in corso le ricerche di un operaio di 38 anni scomparso a Marina di Acate, in provincia di Ragusa. L’uomo stava lavorando presso un’azienda agricola e si teme possa essere scivolato annegando in una vasca irrigua. Il suo cappello è stato ritrovato in prossimità dell’invaso.

L'uomo disperso è V.C., di 38 anni. I vigili del fuoco, giunti sul posto, constatato che la ricerca doveva essere effettuata in un lago per la raccolta delle acque la cui capacità è di circa 240.000 m3, con una profondità di circa 12 metri, hanno richiesto l'intervento del nucleo sommozzatori.

Sul posto stanno operando carabinieri e vigili del fuoco.

