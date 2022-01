Favorivano l'immigrazione clandestina, arrestati tre scafisti a Siracusa

Tre scafisti sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa. Sono finiti in manette tre cittadini extracomunitari rispettivamente originari della Costa D’Avorio, dell’Egitto e del Senegal, di 23, 33 e 22 anni, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L'episodio riguarda lo sbarco di 21 migranti, di nazionalità nord e centro africana, partiti dalla Libia e diretti in Italia. I migranti, partiti dalle coste libiche la sera del 20 gennaio 2022, a bordo di una piccola imbarcazione condotta dai tre arrestati, sono stati poi soccorsi nella mattinata del 21 dalla Nave Geo Barents dell’O.N.G. di Medici senza Frontiere. Ieri sono sbarcati presso il porto commerciale di Augusta.

